Масштабне ДТП у Києві призвело до перекриття Броварського проспекту

Внаслідок ДТП на Броварському проспекті постраждало пʼять осіб, повідомляє столична поліція.

Автопригода відбулась сьогодні близько 7:20.

За попередньою інформацією, керманич Audi, рухаючись по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із відбійником. Наразі відомо про пʼятьох осіб, постраждалих внаслідок автотрощі.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються.

Рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро.