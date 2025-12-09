        Кримінал

        Масштабне ДТП у Києві призвело до перекриття Броварського проспекту

        Віктор Алєксєєв
        9 Грудня 2025 09:13
        читать на русском →
        У ДТП постраждало п’ять осіб / Фото Нацполіція
        У ДТП постраждало п’ять осіб / Фото Нацполіція

        Внаслідок ДТП на Броварському проспекті постраждало пʼять осіб, повідомляє столична поліція.

        Автопригода відбулась сьогодні близько 7:20.

        За попередньою інформацією, керманич Audi, рухаючись по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із відбійником. Наразі відомо про пʼятьох осіб, постраждалих внаслідок автотрощі.

        Реклама
        Реклама

        На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються.

        Рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини