Генштаб повідомив про різке зростання атак росіян на кількох напрямках

Від початку доби 15 березня російські війська здійснили вже 49 атак на позиції Сил оборони України. Найбільша активність противника зафіксована на Гуляйпільському, Костянтинівському та Покровському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

За даними військових, найбільш інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському напрямку, де російські війська здійснили 14 атак у районі Гуляйполя та у напрямку Залізничного, Варварівки, Святопетрівки та Оленокостянтинівки. Три бойові зіткнення там ще тривають.

По 10 атак зафіксовано на Костянтинівському та Покровському напрямках. Окупанти намагалися просунутися у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та Плещіївки, а також у районах Торецького, Білицького, Нового Шахового, Мирнограда, Родинського і Молодецького.

Ще вісім наступальних дій противник здійснив на Олександрівському напрямку в районах Березового, Тернового, Першотравневого, Новомиколаївки та Злагоди.

На Лиманському напрямку українські військові відбили три атаки, на Куп’янському — дві, на Слов’янському — одну.

Крім того, російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони. На Сумщині під обстрілами опинилися, зокрема, Безсалівка, Кучерівка, Рижівка, Масензівка, Ходине, Іскрисківщина, Степанівка, Будки, Старикове, Козаче, Уланове та Мала Слобідка.

У Генштабі наголосили, що українські сили продовжують виснажувати російські війська вздовж усієї лінії бойового зіткнення.