Зеленський заявив про критичну нестачу ракет для Patriot через війну в Ірані

Україна вже відчуває наслідки війни в Ірані, зокрема через дефіцит ракет до систем Patriot. Затягування конфлікту може призвести до скорочення обсягів допомоги Україні.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю німецькому виданню ZDF.

Володимир Зеленський зазначив, що війна в Ірані має негативний вплив на Україну. За його словами, ситуація вже відображається на забезпеченні озброєнням.

“Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї. У нас уже зараз такий дефіцит, гірше вже не може бути”, — сказав президент, коментуючи ситуацію з ракетами до систем протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський також назвав війну в Ірані «війною всього світу» та «викликом для всіх». Окремо він заявив про готовність України долучитися до розблокування Ормузької протоки, підкресливши, що держава має відповідний досвід після операцій у Чорному морі. Водночас, за його словами, США з таким запитом до України не зверталися.