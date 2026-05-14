Сили оборони збили 41 ракету та 652 ворожих БПЛА

У ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Основним напрямком удару був Київ, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА):
- 3 аеробалістичних ракет Х-47 “Кинджал”;
- 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 35 крилатих ракет Х-101;
- 675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» (2 од.), дронів-імітаторів типу «Пародія».
“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:
- 29 крилатих ракет Х-101;
- 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
- 652 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях”, – йдеться у повідомленні.
Атака триває. В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА, повідомили військові.