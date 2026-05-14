На Київщині внаслідок нічної атаки РФ постраждали семеро людей, серед них дитина

У Київській області внаслідок нічної російської атаки постраждали семеро людей, серед них одна дитина. Про це повідомили у ДСНС України.
Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.
У Фастівському районі постраждали двоє людей, у Бориспільському — п’ятеро, серед них одна дитина. Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхового будинку.
Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарські споруди та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі у житловому секторі.
На місцях працюють рятувальники та психологи ДСНС, залучені всі служби взаємодії. Інформація уточнюється.