На Київщині внаслідок нічної атаки РФ постраждали семеро людей, серед них дитина

У Фастівському районі постраждали двоє людей, у Бориспільському — п’ятеро, серед них одна дитина. Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхового будинку.

Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

У Київській області внаслідок нічної російської атаки постраждали семеро людей, серед них одна дитина. Про це повідомили у ДСНС України.