        На Київщині внаслідок нічної атаки РФ постраждали семеро людей, серед них дитина

        Віктор Алєксєєв
        14 Травня 2026 07:38
        У Київській області внаслідок нічної російської атаки постраждали семеро людей, серед них одна дитина. Про це повідомили у ДСНС України.

        Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

        На Київщині після нічної атаки горіли будинки та автомобілі / Фото: ДСНС

        У Фастівському районі постраждали двоє людей, у Бориспільському — п’ятеро, серед них одна дитина. Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхового будинку.

        Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарські споруди та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі у житловому секторі.

        На місцях працюють рятувальники та психологи ДСНС, залучені всі служби взаємодії. Інформація уточнюється.


