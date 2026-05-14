Світоліна сенсаційно вибила другу ракетку світу на турнірі в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000 у Римі, здолавши другу ракетку світу Єлєна Рибакіна у трьох сетах.

Чвертьфінальний матч тривав три сети та завершився перемогою українки з рахунком 2:1 (2:6, 6:4, 6:4), повідомляє Суспільне Спорт.

У першій партії Світоліна програла три гейми поспіль і не змогла скоротити відставання. Рибакіна виграла сет з рахунком 6:2, реалізувавши брейк у восьмому геймі.

У другому сеті тенісистки тривалий час грали на рівних, однак за рахунку 2:2 Світоліна перехопила ініціативу. Вирішальним став п’ятий гейм на подачі суперниці, після якого українка втримала перевагу та виграла партію — 6:4.

У вирішальному третьому сеті Світоліна одразу повела, вигравши три гейми поспіль, два з яких — на подачі Рибакіної. Казахстанська тенісистка зуміла зробити зворотний брейк, після чого суперниці ще раз обмінялися брейками. Втім, українка довела матч до перемоги — 6:4.

Elina Svitolina battled back against Rybakina and secured her spot in the semis, winning 2-6, 6-4, 6-4.#IBI26 pic.twitter.com/mlHzDwligj — wta (@WTA) May 13, 2026

У півфіналі турніру в Римі Світоліна зустрінеться з польською тенісисткою Іга Швьонтек, яка у чвертьфіналі перемогла Наомі Осака.