        Світоліна сенсаційно вибила другу ракетку світу на турнірі в Римі

        Віктор Алєксєєв
        14 Травня 2026 08:58
        Світоліна здолала Рибакіну у трьох сетах на турнірі WTA 1000 у Римі / Фото x.com/WTA
        Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000 у Римі, здолавши другу ракетку світу Єлєна Рибакіна у трьох сетах.

        Чвертьфінальний матч тривав три сети та завершився перемогою українки з рахунком 2:1 (2:6, 6:4, 6:4), повідомляє Суспільне Спорт.

        У першій партії Світоліна програла три гейми поспіль і не змогла скоротити відставання. Рибакіна виграла сет з рахунком 6:2, реалізувавши брейк у восьмому геймі.

        У другому сеті тенісистки тривалий час грали на рівних, однак за рахунку 2:2 Світоліна перехопила ініціативу. Вирішальним став п’ятий гейм на подачі суперниці, після якого українка втримала перевагу та виграла партію — 6:4.

        У вирішальному третьому сеті Світоліна одразу повела, вигравши три гейми поспіль, два з яких — на подачі Рибакіної. Казахстанська тенісистка зуміла зробити зворотний брейк, після чого суперниці ще раз обмінялися брейками. Втім, українка довела матч до перемоги — 6:4.

        У півфіналі турніру в Римі Світоліна зустрінеться з польською тенісисткою Іга Швьонтек, яка у чвертьфіналі перемогла Наомі Осака.


