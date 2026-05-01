10 перемог поспіль: Костюк вийшла у фінал WTA 1000 у Мадриді

Марта Костюк стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Мадриді. У півфіналі українська тенісистка обіграла Анастасію Потапову.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт». У півфіналі Костюк перемогла представницю Австрії Анастасію Потапову з рахунком 2:1 (6:2, 1:6, 6:1).

Перший сет українка виграла з рахунком 6:2, зробивши ривок 3:0 і з четвертої спроби реалізувавши сетпойнт. У другій партії Костюк поступилася 1:6, але в третьому сеті знову захопила ініціативу, повівши 4:0 і довівши матч до перемоги.

Це другий поспіль вихід Костюк у фінал турнірів WTA. Раніше вона виграла турнір у Руані, перемігши Вероніку Подрез, а її переможна серія наразі складає 10 матчів.

У фіналі турніру в Мадриді Костюк зіграє проти «нейтральної» Мірри Андрєєвої.