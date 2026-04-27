На Київщині потяг на смерть збив 49-річного чоловіка

За попередніми даними, швидкісний пасажирський потяг сполученням Черкаси—Київ збив чоловіка, який перебував поблизу залізничної колії. Він втратив рівновагу та впав на рейки під час наближення електропоїзда.

Як повідомили в Поліції Київської області , інцидент стався 26 квітня в селі Пустовіти Миронівської територіальної громади.