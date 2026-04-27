        На Київщині потяг на смерть збив 49-річного чоловіка

        Сергій Бордовський
        27 Квітня 2026 14:02
        В Обухівському районі під колесами потяга загинув чоловік / Фото: Нацполіція
        У Київській області під колесами потяга загинув 49-річний чоловік. Поліція встановлює обставини трагедії.

        Як повідомили в Поліції Київської області, інцидент стався 26 квітня в селі Пустовіти Миронівської територіальної громади.

        За попередніми даними, швидкісний пасажирський потяг сполученням Черкаси—Київ збив чоловіка, який перебував поблизу залізничної колії. Він втратив рівновагу та впав на рейки під час наближення електропоїзда.

        Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.


