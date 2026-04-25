У Харкові показали фото наслідків удару по дитячій залізниці

У Харкові журналісти показали наслідки нічного удару по дитячій залізниці. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру та будівлі.

Про наслідки обстрілу повідомили кореспонденти Суспільне Харків.

За їхніми даними, у ніч на 25 квітня російські війська завдали ударів по Харкову, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура дитячої залізниці.

Зокрема, руйнувань зазнала адміністративна будівля Малої Південної залізниці, а також вибито вікна.

Журналісти опублікували фоторепортаж, у якому показали вигляд дитячої залізниці після нічної атаки.

Зруйнована адмінбудівля і вибиті вікна: наслідки удару по дитячій залізниці / Фото: Суспільне Харків/Олександр Манченко

Дитяча залізниця «Мала Південна» у Харкові є навчально-розважальним центром, де всі ролі — від провідників до машиністів — виконують діти під наглядом дорослих. Вона розташована між Центральним парком та Лісопарком.

Об’єкт уже не вперше зазнає пошкоджень внаслідок російських атак. Зокрема, 8 січня 2024 року було пошкоджено будівлю залізниці, 19 травня 2024 року — рухомий склад і будівлі, а 7 червня 2025 року удари керованими авіабомбами зафіксували поблизу виробничих приміщень і депо.