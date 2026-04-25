Росія знову вдарила по Дніпру в той самий квартал: є загиблий і десятки постраждалих

Російські війська завдали повторного удару по Дніпру 25 квітня. Внаслідок атаки є загиблий і десятки постраждалих.

Росія атакувала той самий квартал у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, російські війська знову атакували місто, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Спочатку повідомлялося про сімох поранених, яким надавали медичну допомогу.

Згодом стало відомо, що внаслідок чергового удару загинула одна людина. Також понівечено багатоповерховий будинок. Удар припав по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі.

Окрім цього, рятувальники ліквідували пожежу на автозаправній станції, що виникла через ранкову атаку. Там знищено вісім вантажівок і чотири легкові автомобілі.

На цій локації постраждали двоє чоловіків віком 49 і 51 рік, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Загалом у Дніпрі внаслідок атак протягом ночі та дня постраждали 34 людини, п’ятеро загинули.