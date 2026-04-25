$400 тис. на ставках про захоплення Мадуро: у США розгорається скандал з ринками прогнозів

У США планують запровадити нові обмеження для ринків прогнозів після гучної справи про інсайдерську торгівлю. Підозри щодо використання закритої інформації викликали занепокоєння серед законодавців і регуляторів.

Як повідомляє Politico, у Вашингтоні активізували обговорення посилення контролю над ринками прогнозів після справи проти військовослужбовця США, якого підозрюють у використанні конфіденційної інформації для ставок на захоплення тодішнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

За даними слідства, 38-річний сержант Геннон Кен Ван Дайк міг заробити понад 400 тисяч доларів, використовуючи дані, пов’язані з плануванням операції. Йому інкримінують порушення закону про товарні біржі, шахрайство та незаконні фінансові операції.

Ця справа посилила занепокоєння у Конгресі щодо ризиків інсайдерської торгівлі на ринках прогнозів — платформах, де користувачі роблять ставки на політичні події, економіку чи навіть погодні явища.

Голова комітету Палати представників з фінансових послуг Френч Гілл заявив, що ця тема може стати однією з ключових у фінансовій політиці. За його словами, законодавці вже вивчають можливість запровадження нових правил.

Останні події, включно із забороною окремим кандидатам у Конгрес робити ставки на власні вибори, можуть стати переломним моментом для запровадження жорсткішого регулювання галузі.

Ринки прогнозів, зокрема Polymarket і Kalshi, активно розвиваються та залучають підтримку великих інвесторів із Волл-стріт і Кремнієвої долини. Водночас саме ці платформи опинилися в центрі дискусії про необхідність посилення контролю.

На тлі скандалу кілька штатів уже запровадили обмеження: губернатори Іллінойсу та Нью-Йорка підписали укази, які забороняють держслужбовцям використовувати службову інформацію для ставок.

У Білому домі також наголосили, що використання непублічної інформації для особистої вигоди, зокрема через ставки, є порушенням етичних норм.

Водночас представники індустрії зазначають, що ринки вже мають механізми протидії зловживанням, а випадок із військовим свідчить про ефективність контролю.

Однак частина експертів вважає, що галузі необхідно посилити саморегулювання, зокрема щодо контрактів, пов’язаних із потенційно небезпечними подіями.

Очікується, що Конгрес і регулятори можуть найближчим часом представити нові ініціативи для обмеження інсайдерської торгівлі на ринках прогнозів.