В Туапсе дощі спричинили витік нафтопродуктів у море

У російському Туапсе після пожежі на морському терміналі стався новий розлив нафтопродуктів. Через сильні дощі забруднення поширилося в море та на узбережжя.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

Зазначається, що через проливні дощі в річці Туапсе піднявся рівень води, що спричинило перелив нафтопродуктів через встановлені раніше бонові загородження.

Унаслідок цього забруднення поширилося вниз за течією, охопивши морську акваторію та прибережну зону. Товщина фракції мазуту місцями сягає 30 сантиметрів.

Водночас губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що пожежу на території морського термінала в Туапсе повністю ліквідовано.

За його словами, із вогнем боролися близько 300 осіб упродовж п’яти днів.