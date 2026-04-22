Апокаліпсис у Туапсе: пожежа на НПЗ триває, дороги вкрило шаром нафтопродуктів

На Туапсинському нафтопереробному заводі триває масштабна пожежа після атаки дронів. Місцеві жителі повідомляють про нафтові дощі, після яких дороги вкрило чорним шаром.
Нагадаємо, Сили оборони України вперше завдали удару по Туапсе 16 квітня. Тоді підприємство палало три доби.
Після того, як місцева влада повідомила про ліквідацію загоряння, Сили оборони знову атакували НПЗ. В результаті повторної атаки 20 квітня пожежа виникла щонайменше в 11 локаціях нафтопереробного заводу.
За інформацією Reuters, атаки дронів на Туапсе 16 та 20 квітня завдали значних пошкоджень транспортній інфраструктурі порту. Крім того, спалахнули сховища нафтопродуктів, і пожежі досі не вдалося ліквідувати.
Через масштабні займання у порту стало неможливим завантаження нафтопродуктів, унаслідок чого зупинилася робота нафтопереробного заводу. Точні або навіть приблизні терміни відновлення його роботи джерела не називають з міркувань безпеки.
Як зазначає видання, Туапсинський НПЗ має потужності переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік, або 240 тисяч барелів на добу. Підприємство виробляє нафту, дизельне паливо, мазут і вакуумний газойль, причому більша частина продукції орієнтована на експорт.