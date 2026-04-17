        Події

        У Харкові після атаки дрона стався витік меляси, частина потрапила до водойм

        Сергій Бордовський
        17 Квітня 2026 21:35
        Меляса / Фото: ac-group.in.ua
        У Харкові внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено резервуар із буряковою меляcою на території цивільного підприємства. Частина речовини витекла, постраждала одна людина.

        Про це повідомили в Харківській міській раді. За словами директора Департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, у резервуарі було близько 5,5 тис. кубометрів меляcи, з яких приблизно половина витекла.

        Рідина розлилася по навколишній території, частина могла потрапити до водойм міста. Водночас у міськраді наголошують, що меляса не є токсичною і не становить небезпеки для людей чи довкілля.

        Реклама
        Реклама

        Патока, або меляса, є харчовим продуктом, який використовують у харчовій промисловості. У великих обсягах вона може створювати незручності через липкість, але не отруює повітря, воду чи ґрунт.

        На місці працюють фахівці комунальних служб і ДСНС, триває ліквідація наслідків атаки та роботи з припинення витоку.

        У Харкові дрон пошкодив резервуар із меляcою: витекло понад 2,5 тис. кубометрів / Фото: Департамент надзвичайних ситуацій Харківської міськради

        Реклама
        Реклама

