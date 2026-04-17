У Харкові після атаки дрона стався витік меляси, частина потрапила до водойм

У Харкові внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено резервуар із буряковою меляcою на території цивільного підприємства. Частина речовини витекла, постраждала одна людина.

Про це повідомили в Харківській міській раді. За словами директора Департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, у резервуарі було близько 5,5 тис. кубометрів меляcи, з яких приблизно половина витекла.

Рідина розлилася по навколишній території, частина могла потрапити до водойм міста. Водночас у міськраді наголошують, що меляса не є токсичною і не становить небезпеки для людей чи довкілля.

Патока, або меляса, є харчовим продуктом, який використовують у харчовій промисловості. У великих обсягах вона може створювати незручності через липкість, але не отруює повітря, воду чи ґрунт.

На місці працюють фахівці комунальних служб і ДСНС, триває ліквідація наслідків атаки та роботи з припинення витоку.