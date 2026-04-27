Після удару РФ по Одещині море накрила гігантська пляма олії

Унаслідок російського обстрілу Одещини 26 квітня було пошкоджено інфраструктуру порту та зруйновано резервуар із 6 тисячами тонн соняшникової олії. Частина продукції потрапила в акваторію порту, де утворилася велика пляма забруднення.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Після нічого обстрілу на території морського торгівельного порту “Чорноморськ” виникла пожежа, під час якої був зруйнований резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

Служби Чорноморської філії ДП “АМПУ” локалізували наслідки аварії. На місці встановили бар’єри для стримування розтікання та перекрили дощову каналізацію, щоб не допустити подальшого потрапляння залишків продукції у водне середовище.

“Забруднення ґрунтів не зафіксовано, оскільки ділянка має бетонне покриття. Водночас встановлено витік олії в акваторію порту”, – йдеться в повідомленні.

На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнули бонові загородження.

Інспекція також відібрала проби морської води для лабораторних досліджень. Після отримання результатів буде визначено фактичний рівень забруднення та розраховано завдані збитки.