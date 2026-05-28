На Temu знайшли небезпечні іграшки, зарядні пристрої та одяг: ЄС наклав рекордний штраф

Європейська комісія оштрафувала китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро через продаж небезпечних товарів, серед яких дитячі іграшки, зарядні пристрої, одяг і прикраси. Розслідування тривало 19 місяців.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними Єврокомісії, покупці на платформі Temu “з великою ймовірністю” могли натрапити на незаконні або небезпечні товари.

Під час перевірки методом “таємного покупця” регулятори виявили високий відсоток небезпечних дитячих товарів та дуже високий відсоток небезпечних зарядних пристроїв.

Європейські споживчі організації раніше повідомляли про дитячі іграшки з дрібними деталями, що створювали ризик удушення, небезпечні ланцюжки для пустушок, прикраси зі свинцем, одяг із забороненими хімікатами, а також зарядні пристрої з ризиком пожежі, опіків або ураження струмом.

У Єврокомісії також заявили, що алгоритми рекомендацій та просування товарів через інфлюенсерів могли посилювати поширення незаконної продукції.

Штраф у 200 млн євро став найбільшим, накладеним у межах закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

У Temu заявили, що не погоджуються з рішенням Єврокомісії та вважають штраф непропорційним. Компанія повідомила, що аналізує рішення та розглядає можливість оскарження.

Temu має до 28 серпня подати Єврокомісії план дій щодо усунення виявлених порушень.