За стандартами ЄС: Рада прирівняла маркетплейси до магазинів у контролі за безпекою продукції

8 квітня Верховна Рада ухвалила закон №12426, який передбачає вдосконалення державного ринкового нагляду відповідно до стандартів Європейського Союзу. Нові правила поширюються зокрема на маркетплейси та онлайн-торгівлю.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д щодо оподаткування цифрових платформ, який входить до пакета МВФ. За основу документ підтримали 234 народні депутати.

Реклама

Реклама

“Це доопрацьований текст, який ми значно доопрацювали. Зараз він не стосується вживаних товарів, немає спецрахунків та доступу до банківської таємниці”, — написав Железняк.

Він також зазначив, що документ планують додатково доопрацювати до другого читання.

Закон спрямований на підвищення ефективності контролю за безпечністю продукції та посилення відповідальності за порушення встановлених вимог.

Згідно із законом, перевірки та контроль однаково застосовуватимуться як до товарів у традиційних магазинах, так і до продукції, що реалізується через інтернет-платформи. Маркетплейси підпадатимуть під той самий нагляд.

“Закон також розширює можливості держави швидко реагувати на скарги покупців, захищаючи їх права на безпечну та якісну продукцію”, — йдеться в повідомленні.

Закон є частиною підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції та подальшої інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

“Він створює передумови для вільного обігу українських товарів у ЄС та підвищує довіру до національної системи контролю якості”, — зазначили у ВР.

Очікується, що для громадян це означатиме кращий захист від небезпечної та неякісної продукції, а також більш прозорі правила функціонування ринку, а для бізнесу — рівні умови конкуренції та нові можливості для виходу на європейські ринки, що сприятиме економічному зростанню та підвищенню добробуту.