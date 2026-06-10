Польща закриває автобусну смугу в пункті пропуску “Шегині — Медика” на півтора року

З 15 червня в пункті пропуску “Шегині — Медика” розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги на в’їзд до Польщі. На час ремонту автобуси з України до Польщі через цей пункт пропуску не курсуватимуть.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

“За інформацією митної адміністрації Республіки Польща, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща у пункті пропуску “Шегині — Медика”, — йдеться в повідомленні.

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Роботи триватимуть до листопада 2027 року. Пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску “Шегині — Медика” на цей період здійснюватися не буде.

Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.