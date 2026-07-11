У Конгресі пояснили переваги виробництва ракет Patriot в Україні

Американські оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, зацікавлені в тому, щоб дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Про це заявив член комітету Палати представників США із закордонних справ Майкл Маккол, пише Bloomberg.

За словами республіканця, передавання ліцензії відповідає інтересам виробників з огляду на низку чинників.

“Якщо президент хоче, щоб це було зроблено, в їхніх інтересах виконати це”, — сказав Маккол, коментуючи можливість ліцензування технології компанією Lockheed Martin.

Реклама

Реклама

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво Patriot.

До виробництва системи також залучена компанія Raytheon, яка входить до складу RTX.

Зеленський тривалий час закликає США та інших партнерів збільшити постачання ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту від російських балістичних ракет.

Маккол дав інтерв’ю під час перебування в Україні. За його словами, українські військові ознайомили його з вітчизняними розробками безпілотників та розповіли про просування Сил оборони на окупованих Росією територіях.

Конгресмен припустив, що Україна здатна налагодити виробництво перехоплювачів швидше та навіть якісніше.

“Lockheed могла б чогось навчитися в українців щодо власних перехоплювачів — як їх покращити та швидше виробляти”, — заявив Маккол.