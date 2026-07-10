Україна розробляє власний аналог Patriot під назвою FREYA — Зеленський

Україна розпочала створення власної антибалістичної системи FREYA, яка має стати дешевшим і придатним до масового виробництва аналогом Patriot. Першу міжнародну зустріч щодо реалізації проєкту найближчим часом проведуть у Франції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, до роботи над FREYA планують залучити лідерів держав, оборонні компанії та радників із національної безпеки країн, здатних надати Україні виробничу й технологічну підтримку.

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“Це наша українська антибалістика. Цей проєкт — це антибалістична система, яка повинна бути аналогом Patriot щодо збиття балістичних цілей, але більш масового виробництва і більш дешевою системою. Це європейська модель”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Patriot залишається найефективнішою системою проти балістичних загроз. Україна також розраховує отримати французькі комплекси нового покоління SAMP/T NG, які можуть виконувати аналогічні завдання.

Водночас виробництво цих систем залишається обмеженим, а черги на постачання — тривалими. Саме тому, за словами Зеленського, Україна вирішила розпочати власний європейський проєкт.

“Якщо лідери, їхні виробничі можливості, їхні компанії підтримають FREYA — FREYA почне жити найближчим часом”, — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що Україна нині має “вікно можливостей”, оскільки стала сильнішою на полі бою та в повітрі. За його словами, Росія вже не має переваги, крім можливості завдавати балістичних ударів по цивільному населенню.

Президент додав, що обговорював ситуацію з президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами, які, за його словами, також відзначають посилення України.

Окремо Зеленський прокоментував дефіцит пального в Росії. Він заявив, що Україна вже завадила Москві експортувати енергоносії у звичних обсягах і змусила її шукати можливості для збільшення імпорту пального.

“Якби Єльцин знав, що через 20 плюс років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії через те, що вона сама дурнувато вирішила розв’язати війну, Єльцин обрав би іншого “наступника””, — сказав Зеленський.