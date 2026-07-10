Душив 14-річну дівчину до непритомності заради iPhone: нападника затримали на Харківщині

У Люботині Харківської області 18-річного місцевого жителя підозрюють у розбійному нападі на 14-річну дівчину. За даними слідства, він душив потерпілу до втрати свідомості, після чого забрав її iPhone.

Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та поліція Харківської області.

Напад стався 7 липня, коли дівчина вигулювала собаку. За версією слідства, юнак помітив знайому, непомітно прослідував за нею та підійшов зі спини.

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Він почав душити неповнолітню з такою силою, що вона знепритомніла. Скориставшись її безпорадним станом, нападник витягнув із задньої кишені шортів мобільний телефон і втік.

Отямившись, дівчина розповіла про напад матері, яка звернулася до поліції.

Правоохоронці того ж дня встановили особу підозрюваного та затримали його. Під час слідчих дій у юнака вилучили телефон, який належав потерпілій.

18-річному хлопцю повідомили про підозру у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.