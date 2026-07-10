        Кримінал

        Душив 14-річну дівчину до непритомності заради iPhone: нападника затримали на Харківщині

        Сергій Бордовський
        10 Липня 2026 12:22
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        На Харківщині юнак напав на 14-річну дівчину та забрав її телефон / Фото: Нацполіція
        На Харківщині юнак напав на 14-річну дівчину та забрав її телефон / Фото: Нацполіція

        У Люботині Харківської області 18-річного місцевого жителя підозрюють у розбійному нападі на 14-річну дівчину. За даними слідства, він душив потерпілу до втрати свідомості, після чого забрав її iPhone.

        Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та поліція Харківської області.

        Напад стався 7 липня, коли дівчина вигулювала собаку. За версією слідства, юнак помітив знайому, непомітно прослідував за нею та підійшов зі спини.

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        Він почав душити неповнолітню з такою силою, що вона знепритомніла. Скориставшись її безпорадним станом, нападник витягнув із задньої кишені шортів мобільний телефон і втік.

        Отямившись, дівчина розповіла про напад матері, яка звернулася до поліції.

        Правоохоронці того ж дня встановили особу підозрюваного та затримали його. Під час слідчих дій у юнака вилучили телефон, який належав потерпілій.

        18-річному хлопцю повідомили про підозру у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану.

        Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.


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