Росіяни вдарили по авто з цивільними на Харківщині: серед постраждалих немовля

9 липня у селищі Золочів на Харківщині російські війська завдали удару по цивільному автомобілю Volvo. Внаслідок удару постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни обстріляли в Золочеві автомобіль із цивільними людьми. Внаслідок удару — четверо постраждалих, зокрема дитина — йдеться в повідомленні.

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Поранень зазнав 28-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес дістали 67-річна та 25-річна жінки, а також п’ятимісячна дівчинка.

Як уточнив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, о 15:10 у селищі Золочів FPV-дрон влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей: 28-річний чоловік дістав акубаротравму та закриту черепно-мозкову травму, у жінок та дитини — гостра реакція на стрес. Медики надали постраждалим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.