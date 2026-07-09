Суд арештував другого підозрюваного у справі про вбивство Березовської

Сьогодні, 9 липня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Віталію Жиковичу — другому підозрюваному у справі про вбивство Анастасії Березовської. Його взяли під варту без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне.

Адвокат підозрюваного розповів, що його підзахисний своєї провини не визнає. Він підтвердив, що Жикович та другий фігурант справи, співробітник ГУР Міноборони Владислав Реут, знайомі між собою, оскільки обидва “працювали на захист України”.

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За словами адвоката, Жикович у 2014 році був у “Правому секторі”, у 2022 році добровільно долучився до тероборони, а потім служив у СБУ, але згодом був звільнений.

За версією сторони захисту, підвальне приміщення у будинку підозрюваного, яке правоохоронці називали можливою “кімнатою тортур”, використовували як укриття під час обстрілів, а знайдені сокира і лопата були потрібні, щоб “відкопатись” у разі руйнування будівлі внаслідок влучання.

Нагадаємо, Анастасію Березовську підозрювали у встановленні вибухівки в Монако, де увечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією. У результаті постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про Вадима Єрмолаєва та його близьких.

7 липня в Офісі генпрокурора повідомили про підозру двом чоловікам, затриманим у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку Інтерпол розшукував через вибух у Монако. За даними слідства, 1 липня жінка повернулася до України, а за кілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями знайшли закопаним під Києвом.

Слідство вважає колишнього співробітника правоохоронних органів і чинного співробітника Головного управління розвідки причетними до замаху на українського бізнесмена у Монако. За даними правоохоронців, обидва чоловіки неодноразово переказували кошти на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.