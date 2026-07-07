В Україні знайшли тіло громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронні органи Князівства Монако підозрювали у здійсненні замаху на вбивство родини на території князівства. Про це повідомили в СБУ.

Внаслідок замаху в Монако постраждали троє людей, серед них дитина.

За цим фактом українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування 1 липня 2026 року. За даними правоохоронців, саме цього дня Березовська прибула до України.

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У результаті слідчих та оперативних заходів було встановлено коло осіб, з якими вона спілкувалася, а також маршрути її пересування.

Слідство встановило, що після повернення в Україну Березовська контактувала з родиною та двома чоловіками. Один із них — колишній співробітник правоохоронних органів, інший — чинний співробітник ГУР МОУ.

За даними СБУ, слідство відпрацьовувало обох чоловіків як осіб, можливо причетних до замаху на вбивство в Монако, оскільки вони неодноразово здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.

Під час невідкладних слідчих дій чинний співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство Березовської, яке, за його словами, він вчинив спільно з іншим фігурантом.

Він також заявив, що не повідомляв своє керівництво про контакти з Березовською, перекази їй коштів та будь-які інші свої дії, а діяв на власний розсуд.

Під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів правоохоронці виявили підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур.

Обох фігурантів затримали за підозрою у вчиненні вбивства за попередньою змовою групою осіб.

За показами одного зі співучасників було проведено слідчий експеримент. У результаті правоохоронці знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями в голову, а також пістолетні гільзи.

Наразі готується повідомлення про підозру. Слідство триває.

В СБУ зазначили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація передана слідчим органам Князівства Монако. Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами князівства.

Правоохоронці встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако.

Досудове розслідування здійснює Національна поліція України за оперативного супроводу контррозвідки СБУ та особистого сприяння начальника ГУР МОУ Олега Іващенка.