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        Потрійна ДТП неподалік Львова: троє людей потрапили до лікарні

        Віктор Алєксєєв
        7 Липня 2026 13:21
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        Неподалік Львова внаслідок зіткнення трьох автомобілів травмувалися троє людей. Про це повідомили у поліції Львівської області.

        ДТП сталася 6 липня близько 10:30 на вулиці Львівській у селі Бартатів Львівського району.

        Біля Львова зіткнулися MAN, Kia Niro та ВАЗ / Фото: Нацполіція

        За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися вантажівка MAN, якою керував 55-річний житель Волинської області, та легковий автомобіль Kia Niro під керуванням 38-річного мешканця району.

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        Після цього Kia Niro за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2114. За кермом цього авто перебував 71-річний львів’янин.

        Внаслідок аварії водії обох легковиків, а також пасажирка ВАЗ 2114, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні.

        За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

        Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

        Правоохоронці встановлюють обставини аварії.


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