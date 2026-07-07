Потрійна ДТП неподалік Львова: троє людей потрапили до лікарні

Неподалік Львова внаслідок зіткнення трьох автомобілів травмувалися троє людей. Про це повідомили у поліції Львівської області.

ДТП сталася 6 липня близько 10:30 на вулиці Львівській у селі Бартатів Львівського району.

Біля Львова зіткнулися MAN, Kia Niro та ВАЗ / Фото: Нацполіція

За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися вантажівка MAN, якою керував 55-річний житель Волинської області, та легковий автомобіль Kia Niro під керуванням 38-річного мешканця району.

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Після цього Kia Niro за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2114. За кермом цього авто перебував 71-річний львів’янин.

Внаслідок аварії водії обох легковиків, а також пасажирка ВАЗ 2114, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.