Військові замість служби будували приватний будинок командира

Працівники ДБР у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, який, за даними слідства, майже два з половиною роки використовував підлеглих військовослужбовців для будівництва власного будинку.

Як повідомили в ДБР, командир відібрав двох військовослужбовців із будівельними навичками та направив їх працювати на будівництві приватного будинку в Черкаській області. Там посадовець проживав разом зі співмешканкою.

Щоб приховати відсутність підлеглих у військовій частині, командир повідомляв, що вони нібито виконують службові завдання. На підставі цих неправдивих відомостей військовослужбовцям продовжували нараховувати грошове забезпечення.

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За даними слідства, з квітня 2023 року до листопада 2025 року військові фактично працювали на приватному будівництві. За цей час одному з них безпідставно виплатили майже 800 тисяч гривень, іншому — понад 700 тисяч гривень.

Загальна сума збитків державному бюджету перевищила 1,5 млн гривень.

Командиру повідомлено про підозру за статтею про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та штрафом.