Українців оформлювали як “іноземців” на видворення: у Дніпрі викрили нову схему виїзду ухилянтів

У Дніпрі викрили нову схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану. За даними слідства, українців намагалися оформити в міграційній системі як фіктивних іноземців, щодо яких нібито ухвалено рішення про примусове повернення та видворення з України. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Ухилянтів хотіли вивозити з України як фіктивних іноземців: під підозрою посадовці ДМС у Дніпрі / Фото: ОГП

За даними слідства, до схеми причетні колишній начальник одного з відділів ГУ ДМС у Дніпропетровській області та головна спеціалістка цього ж відділу.

Правоохоронці встановили, що посадовці мали доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Саме через цю систему вони, за версією слідства, внесли неправдиві дані про двох нібито іноземців.

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Насправді таких іноземців не існувало.

Головна спеціалістка підготувала та підписала рішення про їхнє нібито примусове повернення і видворення з України. Колишній начальник відділу затвердив ці документи, скріпив їх гербовою печаткою та наклав кваліфікований електронний підпис.

Після цього до підсистеми “Облік іноземців та біженців” внесли анкетні дані, фотографії та іншу інформацію про цих осіб. За даними слідства, для фіктивних обліків використали фото двох військовозобов’язаних громадян України.

Таким чином в офіційній базі мали з’явитися не українські чоловіки, на яких поширюються обмеження на виїзд під час воєнного стану, а “іноземці”, щодо яких нібито вже ухвалено рішення про видворення з України.

Саме ці документи та електронні обліки, за версією слідства, мали забезпечити незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Під час обшуків за місцями проживання, роботи та у службових приміщеннях підозрюваних вилучили мобільні телефони, флеш-носії, системний блок комп’ютера, журнали обліку рішень про примусове повернення і видворення іноземців, а також документи щодо громадянина України та двох фіктивних громадян Азербайджану.

Серед вилученого — рішення про примусове повернення та видворення, протоколи про адміністративні правопорушення, постанови про накладення адміністративних стягнень, довідки про особу, пояснення, квитанції про сплату штрафів, особові справи та інші документи.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону посадовцям повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Йдеться про ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Прокурори подали апеляційні скарги на ці рішення.