Ворог атакував АЗС на Дніпропетровщині: загинула людина, п’ятеро поранені

Сибіга у Варшаві зустрінеться із Сікорським на тлі напруження між Україною та Польщею

В окупованому Криму після нічних вибухів горіли кілька електропідстанцій

У Києві після удару РФ ще шукають людей, кількість поранених зросла до 99

За даними ОВА, серед тяжко поранених — чоловіки 59 і 38 років, а також 50-річна жінка. Ще один постраждалий, 63-річний чоловік, перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Софіївській громаді Криворізького району внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.