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        Ворог атакував АЗС на Дніпропетровщині: загинула людина, п’ятеро поранені

        Сергій Бордовський
        3 Липня 2026 11:50
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        Пожежа, понівечена АЗС і авто: наслідки атаки по Софіївській громаді / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пожежа, понівечена АЗС і авто: наслідки атаки по Софіївській громаді / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У Софіївській громаді Криворізького району внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Після удару виникла пожежа. Пошкоджені автозаправна станція та автомобілі.

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        За даними ОВА, серед тяжко поранених — чоловіки 59 і 38 років, а також 50-річна жінка. Ще один постраждалий, 63-річний чоловік, перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

        Усі четверо госпіталізованих отримали опіки. Ще одна постраждала, 36-річна жінка, оговтуватиметься вдома.


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