Ворог атакував АЗС на Дніпропетровщині: загинула людина, п’ятеро поранені

У Софіївській громаді Криворізького району внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Після удару виникла пожежа. Пошкоджені автозаправна станція та автомобілі.
За даними ОВА, серед тяжко поранених — чоловіки 59 і 38 років, а також 50-річна жінка. Ще один постраждалий, 63-річний чоловік, перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Усі четверо госпіталізованих отримали опіки. Ще одна постраждала, 36-річна жінка, оговтуватиметься вдома.