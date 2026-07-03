“Кримська побудка”: у Росії відпрацювали сценарій висадки десанту ЗСУ в Криму

У Росії провели оперативну командно-штабну військову гру “Кримська побудка”, присвячену сценарію можливої висадки десанту Збройних сил України в окупованому Криму та заходам з її відбиття.

Про це пише The Moscow Times.

Про участь у грі повідомив російський військовий експерт, полковник запасу Віктор Мураховський. За його словами, штаби для сценарію були сформовані з офіцерів у запасі та у відставці російських збройних сил.

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Мураховський заявив, що “синя” сторона діяла нестандартно та широко застосовувала новітні засоби виявлення й ураження, тоді як “червона” сторона була змушена діяти від оборони.

До публікації він додав топографічну карту Криму та прилеглої акваторії Чорного моря. Як зазначає The Insider, карта була виконана в системі координат СК-42, яку використовують у російському графічному редакторі “Равелин” для силових структур.

На карті видно численні сині стрілки та маршрути з боку Одеси й північно-західної частини Чорного моря в напрямку Криму. Також позначені червоні оборонні позиції навколо Севастополя, на півночі та сході Криму, зокрема в районі Керчі та Керченської протоки.

The Insider зазначає, що, судячи з публікації Мураховського та доданої карти, у сценарії моделювали не класичну десантну операцію часів Другої світової війни, а сучасну операцію з масовим застосуванням безпілотників, далекобійної високоточної зброї та швидкохідних катерів.

The Moscow Times нагадує, що останнім часом ЗСУ посилили удари по військовій логістиці на окупованому півострові.

У червні Україна атакувала мости, які з’єднують Херсонську область із Кримом, а також залізничний міст через Північно-Кримський канал.

30 червня ЗСУ повідомили про ураження автомобільного мосту в районі окупованого Азовського в Запорізькій області та залізничного мосту в населеному пункті Ічки в Криму.

Міністр оборони України Михайло Федоров раніше заявляв про плани ізоляції Криму та перетворення його “на острів”. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді також анонсував дефіцит ресурсів і зрив туристичного сезону на півострові.

Президент Володимир Зеленський 24 червня говорив про операцію в Криму для примусу Росії до миру, зазначивши, що вона “чітко прорахована”.

Пізніше Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію, однак подробиць цієї операції не розкривав.