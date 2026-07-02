        Події

        Кількість загиблих після удару РФ по Києву зросла до 25

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 21:30
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        Київ сьогодні / фото: /x.com/IvAnt_21
        Київ сьогодні / фото: /x.com/IvAnt_21

        У Києві рятувальники вилучили з-під завалів тіла трьох людей після російської атаки. Про це повідомила ДСНС.

        Таким чином загальна кількість загиблих внаслідок ударів РФ по столиці зросла до 25.

        Пошукові та аварійно-рятувальні роботи тривають на трьох локаціях у Дарницькому районі.

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        Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 190 людям.

        Як повідомлялялося, під час масованої нічної атаки на Київ пошкодження зафіксували в усіх районах міста.

        Прямі влучання припали на 20 житлових будинків.

        Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі. Там триває пошуково-рятувальна операція: під завалами шукають людей.


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