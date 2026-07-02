Росіяни вдарили “шахедом” по АЗС на Миколаївщині: є загиблий і поранені

Російські війська ударними безпілотниками типу Shahed атакували цивільну інфраструктуру Миколаївської області. Про це повідомила ДСНС.
Під ворожим ударом опинилася автозаправна станція у Костянтинівській громаді.
Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік.
Ще двоє чоловіків отримали поранення. Їх госпіталізували, медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Унаслідок влучання повністю знищено будівлю АЗС та два автомобілі.
На місці прильоту спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно її ліквідували.