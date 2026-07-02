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        Росіяни вдарили “шахедом” по АЗС на Миколаївщині: є загиблий і поранені

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 20:26
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        Російські війська ударними безпілотниками типу Shahed атакували цивільну інфраструктуру Миколаївської області. Про це повідомила ДСНС.

        Чергова атака на Миколаївщину: є загиблий та поранені / Фото: ДСНС

        Під ворожим ударом опинилася автозаправна станція у Костянтинівській громаді.

        Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік.

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        Ще двоє чоловіків отримали поранення. Їх госпіталізували, медики надають постраждалим необхідну допомогу.

        Унаслідок влучання повністю знищено будівлю АЗС та два автомобілі.

        На місці прильоту спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно її ліквідували.


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