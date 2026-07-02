        Спорт

        Костюк здобула вольову перемогу на Вімблдоні

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 19:15
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        Марта Костюк / Фото: AP
        Марта Костюк / Фото: AP

        Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Вімблдону, повідомляє BTU.

        У другому раунді Костюк здобула важку перемогу над Анною Блінковою з рахунком 6:7(5), 6:3, 6:3.

        Вийшовши до третього кола, українка повторила свій найкращий результат на Вімблдоні. Раніше вона доходила до цієї стадії турніру у 2023 та 2024 роках.

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        У наступному матчі Костюк спробує вп’яте в кар’єрі та вдруге у сезоні пробитися до 1/8 фіналу турніру Grand Slam.

        Суперницею української тенісистки буде американка Емма Наварро. Костюк програла їй у чотирьох попередніх зустрічах.

        Два з цих матчів відбулися минулого року на трав’яних турнірах WTA 500 у Берліні та Бад-Гомбурзі.

        Матч між Костюк і Наварро запланований на суботу.


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