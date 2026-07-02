Костюк здобула вольову перемогу на Вімблдоні

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Вімблдону, повідомляє BTU.

У другому раунді Костюк здобула важку перемогу над Анною Блінковою з рахунком 6:7(5), 6:3, 6:3.

Вийшовши до третього кола, українка повторила свій найкращий результат на Вімблдоні. Раніше вона доходила до цієї стадії турніру у 2023 та 2024 роках.

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У наступному матчі Костюк спробує вп’яте в кар’єрі та вдруге у сезоні пробитися до 1/8 фіналу турніру Grand Slam.

Суперницею української тенісистки буде американка Емма Наварро. Костюк програла їй у чотирьох попередніх зустрічах.

Два з цих матчів відбулися минулого року на трав’яних турнірах WTA 500 у Берліні та Бад-Гомбурзі.

Матч між Костюк і Наварро запланований на суботу.