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        На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою, загинули четверо людей

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 15:23
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        У селищі Квасилів Рівненського району потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Про це повідомили поліція Рівненської області та Укрзалізниця.

        Аварія сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 на залізничному переїзді.

        Смертельна аварія на залізничному переїзді в Квасилові / Фото: Нацполіція

        Спочатку поліція повідомляла про трьох загиблих. Згодом правоохоронці уточнили, що, за попередніми даними, кількість загиблих унаслідок зіткнення зросла до чотирьох.

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        Крім того, внаслідок аварії є травмовані. Їм надають необхідну медичну допомогу.

        За даними Укрзалізниці, маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді.

        Рух на дільниці тимчасово обмежено.

        На місці події працюють поліцейські, рятувальники, медики та працівники залізниці. Обставини трагедії встановлюються.


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