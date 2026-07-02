На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою, загинули четверо людей

У селищі Квасилів Рівненського району потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Про це повідомили поліція Рівненської області та Укрзалізниця.

Аварія сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 на залізничному переїзді.

Смертельна аварія на залізничному переїзді в Квасилові / Фото: Нацполіція

Спочатку поліція повідомляла про трьох загиблих. Згодом правоохоронці уточнили, що, за попередніми даними, кількість загиблих унаслідок зіткнення зросла до чотирьох.

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Крім того, внаслідок аварії є травмовані. Їм надають необхідну медичну допомогу.

За даними Укрзалізниці, маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді.

Рух на дільниці тимчасово обмежено.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники, медики та працівники залізниці. Обставини трагедії встановлюються.