На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою, загинули четверо людей

У селищі Квасилів Рівненського району потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Про це повідомили поліція Рівненської області та Укрзалізниця.
Аварія сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 на залізничному переїзді.
Спочатку поліція повідомляла про трьох загиблих. Згодом правоохоронці уточнили, що, за попередніми даними, кількість загиблих унаслідок зіткнення зросла до чотирьох.
Крім того, внаслідок аварії є травмовані. Їм надають необхідну медичну допомогу.
За даними Укрзалізниці, маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді.
Рух на дільниці тимчасово обмежено.
На місці події працюють поліцейські, рятувальники, медики та працівники залізниці. Обставини трагедії встановлюються.