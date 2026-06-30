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        BMW спричинив масштабну аварію на вулиці Виговського у Києві: одна людина загинула

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 14:47
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        У Подільському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі п’яти автомобілів.

        Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

        Аварія сталася сьогодні близько 08:40 на вулиці Івана Виговського. На місце виїжджали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції.

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        BMW протаранив кілька авто, загинула водійка Hyundai / Фото: Нацполіція

        За попередніми даними правоохоронців, 21-річний водій BMW, рухаючись вулицею Івана Виговського, зіткнувся з автомобілем Mercedes, який їхав у попутному напрямку в другій смузі руху.

        Після цього BMW зіткнувся з Daewoo Lanos, а далі некерований автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Hyundai та KIA, які рухалися назустріч.

        Внаслідок аварії 51-річна водійка Hyundai загинула на місці події.

        Також травми отримали 21-річний водій BMW та його 25-річна пасажирка. Їх госпіталізували.

        Слідчі встановлюють усі обставини та механізм ДТП. Після цього аварії нададуть відповідну правову кваліфікацію.


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