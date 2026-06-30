BMW спричинив масштабну аварію на вулиці Виговського у Києві: одна людина загинула

У Подільському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі п’яти автомобілів.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Аварія сталася сьогодні близько 08:40 на вулиці Івана Виговського. На місце виїжджали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції.

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BMW протаранив кілька авто, загинула водійка Hyundai / Фото: Нацполіція

За попередніми даними правоохоронців, 21-річний водій BMW, рухаючись вулицею Івана Виговського, зіткнувся з автомобілем Mercedes, який їхав у попутному напрямку в другій смузі руху.

Після цього BMW зіткнувся з Daewoo Lanos, а далі некерований автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Hyundai та KIA, які рухалися назустріч.

Внаслідок аварії 51-річна водійка Hyundai загинула на місці події.

Також травми отримали 21-річний водій BMW та його 25-річна пасажирка. Їх госпіталізували.

Слідчі встановлюють усі обставини та механізм ДТП. Після цього аварії нададуть відповідну правову кваліфікацію.