Заявив, що вбив матір, тікав від поліції і скоїв смертельну ДТП: на Львівщині затримали 24-річного водія Audi

На Львівщині поліція затримала 24-річного водія Audi Q5, який, за попередніми даними, тікав від патрульних і спричинив смертельну ДТП у місті Пустомити. Після затримання чоловік повідомив, що вбив свою матір. Про це повідомила поліція Львівської області.

На Львівщині затримали водія Audi після смертельної ДТП / Фото: Нацполіція

Подія сталася сьогодні, 24 червня, близько 07:10 на вулиці Глинській у Пустомитах.

За попередніми даними поліції, екіпаж патрульних виявив автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака. Коли правоохоронці увімкнули проблискові маячки і розвернулися, щоб зупинити водія, він почав рухатися на великій швидкості у напрямку виїзду зі Львова.

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Під час руху водій Audi зіткнувся зі службовим автомобілем поліції. Згодом він не впорався з керуванням і допустив лобове зіткнення з автомобілем Citroen.

Від удару Citroen відкинуло на подвір’я приватного будинку, де автомобіль перекинувся.

Унаслідок аварії водій Citroen, мешканець Львівщини, загинув на місці.

Керманича Audi, 24-річного жителя Львова, затримали патрульні поліцейські.

Після затримання чоловік повідомив, що вбив свою матір. У поліції зазначили, що інформація про смерть жінки підтвердилася: її виявили у квартирі за місцем проживання.

Затриманого скерували на медичне освідування. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники слідчого управління поліції Львівщини та інші профільні служби.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.