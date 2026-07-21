У Львові затримали водія Range Rover, який під час втечі збив поліцейського

Поліція Львівської області затримала 41-річного водія Range Rover, якого підозрюють у наїзді на поліцейського під час втечі. Правоохоронця госпіталізували у стабільно важкому стані.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

20 липня близько 11:30 у селі Довге Стрийського району поліцейські зупинили автомобіль Land Rover Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Реклама

Реклама

Під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловікові необхідно прибути до ТЦК та СП. Після цього водій залишив місце події та під час втечі пошкодив службовий автомобіль поліції.

Згодом він проігнорував вимогу зупинитися від іншого наряду та на мосту через річку Стрий наїхав на 31-річного старшого лейтенанта поліції, який перекрив проїзну частину. Також було пошкоджено ще один службовий автомобіль.

Після цього водій утік, залишивши пошкоджений Range Rover у Стрию. Поліцейського з численними травмами госпіталізували до відділення політравми, його стан оцінюють як стабільно важкий.

Підозрюваного розшукали у Львові та затримали. Йому повідомили про підозру в посяганні на життя працівника правоохоронного органу та опорі представникові влади. Максимальне покарання за цими статтями — довічне позбавлення волі.