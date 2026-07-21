Литва передала енергетикам Харківщини майже 22 тонни обладнання

Харківська область отримала від Литви 21,9 тонни обладнання для ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури. До поставки увійшли чотири силові трансформатори, електродвигуни, насоси, клапани та інше устаткування.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Гуманітарну допомогу передали зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги. Обладнання надали литовські підприємства Ignalina Nuclear Power Plant, Ignitis gamyba та Energijos skirstymo operatorius.

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До складу поставки також увійшли автоматичні вимикачі та запірна арматура.

У Міненерго зазначили, що обладнання використовуватимуть для ремонтних і відновлювальних робіт, підтримки стабільної роботи енергетичних підприємств та посилення стійкості критичної інфраструктури Харківщини.