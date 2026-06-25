Україна отримає щонайменше 375 млн євро на відновлення енергетики

Україна отримає щонайменше 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками “енергетичного Рамштайну” у Ґданську.

За результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору.

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Сполучені Штати Америки виділять 175 млн доларів. Швеція надасть 137 млн євро, Норвегія — 77 млн євро.

Також нові внески оголосили Естонія, Ісландія та Литва. Естонія спрямує 2,125 млн євро, Ісландія — 550 тис. євро, Литва — 4 млн євро.

За словами Шмигаля, ця підтримка допоможе відновлювати енергетичну інфраструктуру, захищати критичні об’єкти та забезпечувати мільйони українців світлом.

Міністр подякував державам, міжнародним організаціям і компаніям, які залишаються поруч з Україною та допомагають зміцнювати енергетичну стійкість країни.