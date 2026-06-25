        Економіка

        Україна отримає щонайменше 375 млн євро на відновлення енергетики

        Віктор Алєксєєв
        25 Червня 2026 10:17
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        Після “енергетичного Рамштайну” партнери оголосили сотні мільйонів для України / Фото: t.me/Denys_Smyhal
        Після “енергетичного Рамштайну” партнери оголосили сотні мільйонів для України / Фото: t.me/Denys_Smyhal

        Україна отримає щонайменше 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики.

        Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками “енергетичного Рамштайну” у Ґданську.

        За результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору.

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        Сполучені Штати Америки виділять 175 млн доларів. Швеція надасть 137 млн євро, Норвегія — 77 млн євро.

        Також нові внески оголосили Естонія, Ісландія та Литва. Естонія спрямує 2,125 млн євро, Ісландія — 550 тис. євро, Литва — 4 млн євро.

        За словами Шмигаля, ця підтримка допоможе відновлювати енергетичну інфраструктуру, захищати критичні об’єкти та забезпечувати мільйони українців світлом.

        Міністр подякував державам, міжнародним організаціям і компаніям, які залишаються поруч з Україною та допомагають зміцнювати енергетичну стійкість країни.


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