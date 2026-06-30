Україна просить Британію спрямувати кошти від російських активів на оборону

Україна разом із Великою Британією працює над фінансуванням української оборони за рахунок заморожених російських активів. Серед ключових пріоритетів — протиповітряна оборона, далекобійні боєприпаси та українські дрони.

Про це повідомив міністр оборони Іван Федоров після зустрічі з канцлеркою скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз.

За словами Федорова, він звернувся до британської сторони з проханням якнайшвидше розблокувати фінансування в межах програми ERA та спрямувати кошти від заморожених російських активів на потреби Сил оборони України.

Реклама

Реклама

“Для нас є три незмінні пріоритети: ППО, далекобійні боєприпаси та українські дрони. Саме вони сьогодні мають отримувати першочергове фінансування від партнерів”, — наголосив міністр.

Під час зустрічі Федоров також розповів про українську стратегію AIR–LAND–ECONOMY та реформу оборонних закупівель. За його словами, Україна переходить до відкритих конкурентних процедур, щоб ефективніше використовувати бюджетні кошти й спрямовувати більше фінансування на потреби Сил оборони.

Окрему увагу сторони приділили підтримці української протиповітряної оборони. Федоров зазначив, що балістичні ракети та керовані авіабомби залишаються одними з найбільших викликів для України.

У цьому контексті він наголосив на важливості продовження постачання ракет у межах ініціативи PURL.

Також під час переговорів обговорили посилення санкцій проти Росії. Один із напрямів — протидія російському “тіньовому флоту”, який допомагає Москві обходити санкції та фінансувати війну проти України.

Федоров подякував Великій Британії за послідовну підтримку України, лідерство і готовність допомагати за ключовими напрямами української оборони.