Йорданія вперше видала Україні розшукувану особу — учасника злочинної організації з Дніпра

Україні вперше в історії двостороннього співробітництва екстрадували підозрюваного з Йорданії. Йдеться про одного зі співорганізаторів злочинної організації з Дніпра, яку підозрюють у виготовленні та збуті психотропних речовин.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, щомісячний незаконний прибуток організації перевищував 12 млн гривень. Передача підозрюваного з Йорданського Хашимітського Королівства стала першою в історії міжнародного співробітництва між двома державами.

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Загалом протягом тижня Офіс генерального прокурора забезпечив екстрадицію до України п’ятьох розшукуваних осіб.

З Чехії передали учасника організованої групи, якого підозрюють у виготовленні та збуті підроблених паспортів, водійських посвідчень та інших офіційних документів.

З Німеччини та Словаччини екстрадували двох осіб, які перебували в розшуку за підозрою у вчиненні крадіжок.

З Польщі Україні передали учасника організованої групи, якого підозрюють в організації незаконного переправлення людей через державний кордон із використанням підроблених документів та внесенням неправдивих відомостей до державних інформаційних систем.