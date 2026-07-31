        Кримінал

        Йорданія вперше видала Україні розшукувану особу — учасника злочинної організації з Дніпра

        Галина Шподарева
        31 Липня 2026 14:19
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        Екстрадований з Йорданії співорганізатор злочинної організації з Дніпра / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
        Екстрадований з Йорданії співорганізатор злочинної організації з Дніпра / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

        Україні вперше в історії двостороннього співробітництва екстрадували підозрюваного з Йорданії. Йдеться про одного зі співорганізаторів злочинної організації з Дніпра, яку підозрюють у виготовленні та збуті психотропних речовин.

        Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

        За даними слідства, щомісячний незаконний прибуток організації перевищував 12 млн гривень. Передача підозрюваного з Йорданського Хашимітського Королівства стала першою в історії міжнародного співробітництва між двома державами.

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        Загалом протягом тижня Офіс генерального прокурора забезпечив екстрадицію до України п’ятьох розшукуваних осіб.

        З Чехії передали учасника організованої групи, якого підозрюють у виготовленні та збуті підроблених паспортів, водійських посвідчень та інших офіційних документів.

        З Німеччини та Словаччини екстрадували двох осіб, які перебували в розшуку за підозрою у вчиненні крадіжок.

        З Польщі Україні передали учасника організованої групи, якого підозрюють в організації незаконного переправлення людей через державний кордон із використанням підроблених документів та внесенням неправдивих відомостей до державних інформаційних систем.


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