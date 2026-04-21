З Румунії екстрадували українця, підозрюваного у вимаганні мільйона доларів

До України екстрадували українця, підозрюваного у вимаганні 1 млн доларів. Його передали румунські правоохоронці за запитом Печерської окружної прокуратури Києва.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний разом із двома спільниками вимагав у іноземця неіснуючий борг у розмірі 1 млн доларів або 15 Bitcoin, погрожуючи насильством йому та його родині. Одного зі спільників затримали у січні 2022 року під час передачі частини коштів, інших двох оголосили в розшук.

Чоловік перебував у міжнародному розшуку з жовтня 2022 року, тоді ж суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У листопаді 2025 року його затримали в Румунії, а у квітні 2026 року передали українській стороні.

“Підозрюваний фігурував у сюжеті журналіста Михайла Ткача під назвою “Батальйон Монако”, як один з українців, які в період повномасштабного вторгнення РФ на територію України, розважаються в Куршавелі”, – йдеться в повідомленні.