Запит на екстрадицію Міндіча вже в Ізраїлі: в Офісі генпрокурора пояснили затримку

Офіс генерального прокурора України направив до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча. Перед цим матеріали, отримані від НАБУ, були доопрацьовані через виявлені недоліки.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу відомства.

В ОГП зазначили, що у клопотанні від НАБУ виявили низку процесуальних і технічних недоліків. У результаті спільної роботи матеріали були доукомплектовані — опрацьовано 24 томи документів, а також підготовлено і перекладено текст запиту.

Після усунення недоліків запит на екстрадицію скерували до ізраїльського Мін’юсту.

Нагадаємо, раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що близько двох тижнів тому НАБУ передало всі необхідні матеріали для екстрадиції Тимура Міндіча, але вони залишаються на підписі у генерального прокурора. Детектив зазначив, що не може оцінити, чи є така затримка обґрунтованою, однак очікує підписання найближчим часом.