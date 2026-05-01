Михайло Мудрик отримав максимальну дискваліфікацію

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Рішення ухвалили ще на початку 2026 року, але воно залишалося непублічним протягом кількох місяців, повідомляє Суспільне.

За даними ЗМІ, апеляцію футболіст подав ще в лютому, тоді як рішення The Football Association (FA) було винесено ще в січні. Проте впродовж трьох місяців інформація про це не оприлюднювалася.

Відсутність офіційного підтвердження пояснюється конфіденційністю антидопінгової програми FA, яка передбачає захист приватності гравця та не вимагає розкриття всіх етапів процесу — від результатів тестування до консультацій із юристами.

Згідно з політикою FA, чутлива інформація щодо рішень до моменту апеляції залишається приватною, хоча може передаватися клубам. Дані також можуть бути передані третім сторонам, зокрема Антидопінговій асоціації Великої Британії, поліції у разі наявності ознак злочину, УЄФА, ФІФА, міжнародним федераціям і Всесвітньому антидопінговому агентству.

Як повідомляє BBC, з січня про вердикт знало лише вузьке коло осіб, серед яких оточення футболіста та «невелика кількість» представників Chelsea F.C.

У правилах FA також зазначено, що рішення зазвичай оголошуються після завершення процесу, однак їх можуть відкласти до моменту, коли гравець має право подати апеляцію.

У 2025 році представник Української асоціації футболу повідомляв BBC Sport, що організація не була залучена до справи, а ВАДА та FA не надсилали запитів до УАФ. В асоціації зазначали, що підтримують контакт із адвокатами футболіста, але не можуть коментувати деталі через угоду про нерозголошення.

Звинувачення у порушенні антидопінгових правил FA висунула Мудрику в червні 2025 року. За інформацією ЗМІ, у його допінг-пробі виявили заборонену речовину мельдоній.

Сам футболіст у своїй заяві заперечував вживання заборонених препаратів. До оголошення рішення він перебував у статусі тимчасово відстороненого з 17 грудня 2024 року на невизначений термін.

Востаннє Мудрик виходив на поле за Челсі 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма, який завершився перемогою англійського клубу з рахунком 2:0.