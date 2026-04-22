Сергій Ребров став віцепрезидентом та членом Виконавчого комітету УАФ

Сергій Ребров припинив роботу в національній збірній України. Українська асоціація футболу та тренер дійшли згоди щодо припинення співпраці.

«Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році вже під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи. Попри це, йому вдалося пройти історично складні для нашої команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро. Після цього ми майже до останнього перебували в боротьбі за вихід на чемпіонат світу, але потрапити туди не вдалося», – зазначає пресслужба УАФ.

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Сергій Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Хто стане новим головним тренером збірної України – буде повідомлено пізніше.