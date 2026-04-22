У Харкові викрили військових ТЦК, яких підозрюють у катуванні та перевищенні влади

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру групі військовослужбовців ТЦК та інших підрозділів у Харкові. Їх підозрюють у катуванні цивільних осіб та перевищенні влади, за що передбачено до 10 років позбавлення волі.

За даними ДБР, серед фігурантів — майор районного територіального центру комплектування, який обіймав керівну посаду та координував дії спільників. До протиправної діяльності він залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військових, відповідальних за рекрутинг кандидатів на службу під час мобілізації.

Слідство встановило, що фігуранти під приводом проведення заходів оповіщення та призову громадян увірвалися до приватного домоволодіння. Під час так званого обшуку вони представилися працівниками СБУ, застосовували фізичну силу, погрожували зброєю цивільним та вимагали зізнання у причетності до незаконного обігу наркотиків.

Під час інциденту одному з чоловіків, який намагався чинити опір, відкрили вогонь, унаслідок чого він отримав вогнепальне поранення.

Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх тривалий час утримували, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надавати необхідну інформацію. Крім того, одного з чоловіків змусили підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Згодом одного з потерпілих відпустили, іншому вдалося втекти самостійно.

За даними слідства, до злочину причетні шість осіб, які діяли за попередньо узгодженим планом. Серед них — військовослужбовці ТЦК та представники інших підрозділів.

Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події та інших можливих учасників.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.