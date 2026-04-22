Сили оборони уразили пункт управління флоту РФ у Севастополі

21 квітня та в ніч на 22 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російського агресора. Серед них — пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту “Стрілецький” у Севастополі.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також уражено низку інших цілей:
- пункти управління БпЛА в районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ;
- пункт управління БпЛА “Молнія” поблизу Добролюбівки на Харківщині;
- пункт управління підрозділу противника в районі Вязового Бєлгородської області;
- командно-спостережні пункти біля Затишного на ТОТ Донеччини та Високого Бєлгородської області;
- скупчення живої сили окупантів у районі Графського Донецької області.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.