        Сили оборони уразили пункт управління флоту РФ у Севастополі

        Галина Шподарева
        22 Квітня 2026 10:56
        Пожежа в Севастополі / Фото ілюстративне: Exilenova+
        21 квітня та в ніч на 22 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російського агресора. Серед них — пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту “Стрілецький” у Севастополі.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також уражено низку інших цілей:

        • пункти управління БпЛА в районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ;
        • пункт управління БпЛА “Молнія” поблизу Добролюбівки на Харківщині;
        • пункт управління підрозділу противника в районі Вязового Бєлгородської області;
        • командно-спостережні пункти біля Затишного на ТОТ Донеччини та Високого Бєлгородської області;
        • скупчення живої сили окупантів у районі Графського Донецької області.

        Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.


