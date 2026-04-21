В Україні триматиметься холод: синоптики попередили про заморозки і дощі

В Україні зберігатиметься холодна погода з нічними заморозками та невисокими денними температурами. Найближчими днями очікується також погіршення погодних умов.

Як повідомила синоптикіня Наталка Діденко, 22 квітня в Україні вночі очікується +1…+4 градуси, подекуди можливі заморозки до 0…-3 градусів, удень температура підніметься до +8…+12 градусів.

Дощі прогнозують у Карпатах, частково в навколокарпатському регіоні та в східних областях. На решті території переважатиме суха погода.

У Києві 22 квітня буде сухо і сонячно, однак холодно: вночі +1…+3 градуси з можливими заморозками, вдень — до +12 градусів.

За словами синоптикині, 23 квітня погода в Україні ускладниться: очікуються опади, місцями сильні, а також штормовий вітер.

Вона зазначила, що поєднання холодної погоди, атмосферного фронту, стрибків тиску та сильного вітру може вплинути на самопочуття людей.