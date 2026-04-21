Викрадали людей і вимагали гроші: СБУ та прокуратура повідомили деталі затримання представників ТЦК в Одесі

В Одесі правоохоронці затримали групу осіб, серед яких співробітники ТЦК та СП, яких підозрюють у вимаганні коштів і викраденні людини. За даними слідства, потерпілого силоміць утримували та вимагали 30 тисяч доларів.

В Одесі затримали співробітників ТЦК, підозрюваних у викраденні людей і вимаганні / Фото: Прокуратура

Як повідомили в Службі безпеки України, спільно з Національною поліцією України в Одесі нейтралізували організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, фігуранти вимагали гроші з громадян, а в разі відмови застосовували насильство та погрожували відправити їх «штурмовиками на передову».

Задокументовано, що потерпілих силоміць затягували до службового мікроавтобуса, де вимагали кошти. Для таких дій використовували два службових мультівени: в одному утримували людей, інший використовували для спостереження за обстановкою.

У Одеській обласній прокуратурі уточнили, що 21 квітня на вулиці Прохоровській фігуранти викрали чоловіка, якого силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, били та вимагали 30 тисяч доларів США.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали п’ятьох осіб, серед яких четверо працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Затримання відбулося «на гарячому», коли фігуранти викрали ще одного місцевого жителя та вимагали у нього гроші.

Під час затримання підозрювані чинили спротив, правоохоронці застосували зброю, стріляючи по колесах автомобіля, на якому ті намагалися втекти. За даними СБУ, ніхто не отримав вогневих поранень.

Слідство встановило, що учасники угруповання діяли за інформацією свого спільника — військовослужбовця ТЦК, який підшукував потенційних жертв і передавав їхні дані іншим фігурантам.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру за фактами вимагання, викрадення людини та розбійного нападу. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.