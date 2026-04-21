Зима у квітні: на горі Піп Івані мороз і хуртовина

У високогір’ї Карпат попри календарну весну зберігаються зимові погодні умови. На горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вночі температура опустилася до -8 °C, спостерігаються сніг, туман і сильний вітер.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

За даними рятувальників, через такі умови різко погіршується видимість і зростає ризик переохолодження та дезорієнтації. Туристів закликають утриматися від виходів у високогір’я, перевіряти прогноз погоди, реєструвати маршрути та мати необхідне спорядження і засоби зв’язку.

За інформацією синоптика Ігоря Кібальчича, завтра, 22 квітня, в Україні очікуються опади: вночі на півночі Лівобережжя — дощ із мокрим снігом, вдень невеликі дощі у західних і центральних регіонах. У південній частині без істотних опадів.

Температура вночі становитиме 0…+5 °C, у більшості областей можливі заморозки до -3 °C. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °C, на північному сході — +3…+8 °C.

На горі Піп Іван збережеться зимна погода: від -6 °C уночі до -3 °C вдень та сніг.