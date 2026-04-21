Винищувачі НАТО перехопили російські бомбардувальники над Балтійським морем

Винищувачі НАТО перехопили російські стратегічні бомбардувальники та супровідні літаки над Балтійським морем. До операції залучили авіацію кількох країн Альянсу.

Як повідомляє Euronews, інцидент стався 21 квітня, коли російські літаки здійснювали політ над нейтральними водами Балтійського моря.

З боку Росії у місії брали участь два надзвукові бомбардувальники Ту-22М3, а також близько десяти винищувачів Су-30 і Су-35, які по черзі супроводжували стратегічні літаки.

Реклама

Реклама

У відповідь НАТО підняло винищувачі, зокрема французькі Rafale, що базуються в Литві в межах місії повітряного патрулювання. До операції також долучилися літаки зі Швеції, Фінляндії, Польщі, Данії та Румунії.

Завданням винищувачів було ідентифікувати російські літаки та здійснювати їх супровід під час польоту.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що політ був плановим і відбувався з дотриманням міжнародних правил використання повітряного простору. За їхніми даними, він тривав понад чотири години.

Водночас у НАТО зазначають, що російські літаки часто не використовують транспондери, не подають польотні плани та не виходять на зв’язок із диспетчерами, через що винищувачі Альянсу регулярно піднімають для їх ідентифікації.

За даними литовського Міноборони, лише за період з 13 по 19 квітня літаки НАТО чотири рази підіймалися для перехоплення російських повітряних суден, які порушували правила польотів.

Подібні перехоплення відбуваються регулярно: ще до повномасштабної війни в Україні НАТО фіксувало близько 300 таких випадків щороку, переважно над водами Північної Європи.